В Санкт-Петербурге с 15 июня смягчаются некоторые меры по противодействию распространению коронавируса.

Так, разрешается работа объектов розничной торговли мебелью, кроме тех магазинов, что расположены в торгово-развлекательных комплексах. Также разрешается работа библиотек, архивов, риэлторов, рекрутинговых компаний. Работать они будут по предварительной записи.

Кроме того, начнут работать парикмахерские салоны, однако они не смогут оказывать косметические услуги. Также разрешается открыться некоторым городским баням, однако работать будут лишь помывочные зоны.

Возобновится работа организаций, связанных с фотографированием, а также компаний, занимающихся бытовым ремонтом, обслуживанием и арендой велосипедов и самокатов.

Все компании, которым разрешается возобновить работу, обязаны обеспечить стандарты безопасности.