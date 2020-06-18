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В Санкт-Петербурге было предложено направлять безработных граждан на оплачиваемые общественные работы.

Как отмечается, оплата составит как минимум 38 тысяч рублей, из которых половина будет выплачиваться из бюджета города. По словам Дмитрия Чернейко, председателя комитета по труду и занятости населения, пока что предлагается создать около тысячи подобных рабочих мест для того, чтобы получить представление о том, кто из предприятий готов на такие условия.

На 18 июня официальный статус безработных в Санкт-Петербурге получили 86 698 человек, уровень безработицы, таким образом, достигает 2,7%. Как заявил Чернейко, ситуация довольно жёсткая. К примеру, на 15 мая было зарегистрировано в два раза меньше безработных – 42 495 человек. Более трети среди всех безработных, при этом, потеряли работу ещё до начала пандемии коронавируса.

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  • Анна
  • 18.06.2020
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