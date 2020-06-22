В садоводстве, расположенном во Всеволожском районе Ленобласти, умер младенец, родившийся около трех месяцев назад.

В СМИ, сославшись на местных полицейских, сообщают о том, что данный инцидент случился вчера, 21 июня, поздно ночью. Мальчик жил в частном доме, находящемся в садоводстве «Карасары», которое расположено неподалеку от автотрассы Санкт-Петербург – Пески.

На данный момент времени следователи устанавливают причины и обстоятельства кончины ребенка. Согласно предварительным сведениям, за день до смерти у него наблюдалась повышенная температура тела.