Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Представители правительства Ростовской области вчера, 1 июня, сообщили о том, что в регионе было зафиксировано 184 новых случая инфицирования COVID-19 за минувшие сутки.

В опубликованном сообщении говорится о том, что диагноз «коронавирусная инфекция» был подтвержден у жителей более 30 населенных пунктов области. Большинство зараженных были обнаружены в Ростове-на-Дону (37 человек) и Шахтах (13 человек). Почти половина всех инфицированных относится к возрастной категории от 18 до 45 лет.

В СМИ напоминают, что с момента начала эпидемии коронавируса в регионе было зарегистрировано почти 5 тысяч случаев заражения. За этот период времени умерли 38 пациентов, а свыше 1700 человек выздоровели и выписались из медицинских учреждений.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Улучшающий запоминание шрифт бесполезным оказался

Специалисты из Новой Зеландии и Великобритании в ходе своих исследований пришли к… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 31.05.2020
  • читать 1 минуту

В Удмуртии поставят на учет избивших сверстницу девочек

Ольга Авдеева, детский омбудсмен в Удмуртской Республике, сообщила о том, что девочек,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Почти все пассажиры общественного транспорта носят маски в Подмосковье

Представители Минтранса Подмосковья сообщили о том, что практически 99 процентов пассажиров общественных… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 2 июня – ясно, до 14 °C | город Мытищи, 2 июня – небольшой дождь, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский, 2 июня – облачно с прояснениями, до 10 °C | Южно-Сахалинск, 2 июня – пасмурно, до 14 °C | Королев, 2 июня – небольшой дождь, до 24 °C | Подольск, 2 июня – небольшой дождь, до 8 °C | Армавир, 2 июня – пасмурно, до 24 °C |