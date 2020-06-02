Представители правительства Ростовской области вчера, 1 июня, сообщили о том, что в регионе было зафиксировано 184 новых случая инфицирования COVID-19 за минувшие сутки.

В опубликованном сообщении говорится о том, что диагноз «коронавирусная инфекция» был подтвержден у жителей более 30 населенных пунктов области. Большинство зараженных были обнаружены в Ростове-на-Дону (37 человек) и Шахтах (13 человек). Почти половина всех инфицированных относится к возрастной категории от 18 до 45 лет.

В СМИ напоминают, что с момента начала эпидемии коронавируса в регионе было зарегистрировано почти 5 тысяч случаев заражения. За этот период времени умерли 38 пациентов, а свыше 1700 человек выздоровели и выписались из медицинских учреждений.