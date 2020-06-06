Российские специалисты принялись за создание системы минометного запуска снарядов с самолетов. Для этого будут использоваться спецконтейнеры.

Новая технология может быть использована с баллистическими и управляемыми ракетами, а также противоракетными снарядами. Ее разрабатывают научные сотрудники НПП «Радар ммс» и КБ «Факел» им. Грушина. Она предусматривает вертикальный запуск боеголовок с воздушных судов путем применения высокопрочного контейнера с ракетными шахтами.

Данная система вооружения позволит осуществлять запуск ракет, даже если самолет все еще находится на земле. Маршевый ускоритель снаряда будет запускаться прямо в самом контейнере. Однако для реализации данного проекта нужно будет решить множество технических вопросов.