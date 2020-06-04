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В Подмосковье участились случаи мошенничества, связанные с перерасчётом пенсий.

Как сообщается, неладное было заподозрено, когда сильно возросло число обращений на перерасчёт пенсий. Средняя сумма перерасчёта при этом составляет всего примерно 50 рублей.

Во время опроса было выявлено, что услуги по перерасчёту гражданам навязывают мошенники из юридических компаний. За эту услугу они требуют от 20 до 900 тысяч рублей.

Также аферисты звонят пенсионерам, и, представившись сотрудниками ПФР, требуют у них номер счёта якобы для перевода денежной выплаты. Кроме того, они рассылают SMS-сообщения с требованием сообщить данные банковской карты, или отправить деньги на сторонний счёт в качестве “уплаты госпошлины”.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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