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В Московской области был опубликован список бесплатных мест для рыбалки.

Как отмечается, этот список меняется ежегодно. В этом году в него вошли семь объектов, расположенных по всей территории региона. Так, на первом месте оказалась Москва-река, протекающая почти через весь регион. В ней водится несколько десятков видов рыб, наиболее распространёнными из них являются судак, жерех, карась, щука.

Далее следуют три водохранилища: Истринское, Можайское и Клязьминское. В Истринском водохранилище можно выловить щуку, леща, плотву, окуня, уклейку и судака. В Можайском, кроме этих же рыб, также можно выловить голавля и густеру. В Клязьминском можно выловить окуня, леща, щуку, плотву, ерша и подлещика, а также сома.

В список включены и два озера – Святое и Сенеж. В них водятся плотва, щука, лещ, окуни, караси и карпы. Также в Святом озере есть судак, а в Сенеже – лишь и ерши.

Футбол:
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