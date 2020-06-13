В Орле сняли на видео запрещенную вечеринку

В Сети была опубликована видеозапись массовой вечеринки, состоявшейся в Орле.

Согласно имеющейся информации, вечеринка прошла вечером 12 июня поблизости от парка круглогодичного отдыха “Горки”. Видеозапись была опубликована в соцсети Instagram.

Как можно увидеть на видеозаписи, на мероприятие пришли около сотни людей. Они танцевали, пели песни, а также жгли пиротехнику. Судя по всему, жители города решили таким образом отпраздновать День России.

Отмечается, что массовые мероприятия в городе запрещены в соответствии с введённым режимом ограничений. На данный момент ограничения действуют до 30 июня. Представитель администрации “Горок” заявила, что ничего не знают о прошедшей вечеринке и в полной мере выполняют требования, касающиеся ограничений.