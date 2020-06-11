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В Оренбургской области пятилетняя девочка погибла из-за наезда грузового автомобиля.

Инцидент произошёл в Соль-Илецке 10 июня. Согласно имеющейся информации, девочка каталась на велосипеде на обочине неподалёку от своего дома. В направлении её движения ехал большегруз, управляемый 53-летним водителем. Девочка потеряла равновесие и упала на проезжую часть, грузовик наехал прямо на неё.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте инцидента.

По факту инцидента организована проверка. Будут оценены действия родителей девочки по выполнению их родительских обязанностей. Также будут изучены дорожные условия и меры, принимаемые для безопасности дорожного движения.

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  • Анна
  • 09.06.2020
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