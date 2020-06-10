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На портале управления СКР по Хабаровскому краю появилось сообщение о том, что в населенном пункте Переяславка-2 случилась вспышка кишечной инфекции.

В опубликованном тексте говорится о том, что в период с 7 по 9 июня в медучреждение обратились более двадцати местных жителей. У всех них зафиксированы признаки заболевания кишечной инфекции. Врачи оказали им медпомощь. Двух больных было решено оставить в стационаре, а остальным позволили продолжить лечение дома.

Правоохранительные органы открыли уголовное дело по статье об оказании некачественных услуг, способных нанести вред здоровью потребителей. Согласно предварительной информации, водопроводная вода стала основной причиной заболевания жителей Переяславки-2.

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