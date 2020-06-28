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Энтомолог и доктор биологических наук Анатолий Захаров объяснил повышенную активность комаров в Москве.

Согласно его словам, сезон комаров начинается в середине мая, но в это время на улицах было мало людей из-за режима самоизоляции. В связи с этим у комаров был значительный дефицит питания. Сейчас же, из-за отмены ограничений, люди массово начали выходить на улицы, также увеличилась посещаемость парков и других общественных мест. Это, в свою очередь, привело к увеличению численности комаров, которые начали восполнять свой дефицит.

Из-за этого они и ведут себя довольно активно и агрессивно. Кроме того, на комаров не влияют жара и солнце, и основным раздражителем для них является именно человек.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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