Энтомолог и доктор биологических наук Анатолий Захаров объяснил повышенную активность комаров в Москве.

Согласно его словам, сезон комаров начинается в середине мая, но в это время на улицах было мало людей из-за режима самоизоляции. В связи с этим у комаров был значительный дефицит питания. Сейчас же, из-за отмены ограничений, люди массово начали выходить на улицы, также увеличилась посещаемость парков и других общественных мест. Это, в свою очередь, привело к увеличению численности комаров, которые начали восполнять свой дефицит.

Из-за этого они и ведут себя довольно активно и агрессивно. Кроме того, на комаров не влияют жара и солнце, и основным раздражителем для них является именно человек.