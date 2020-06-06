В издании Daily Mail сообщили о резком увеличении темпов распространения коронавирусной инфекции в мире.

Отмечается, что если в первую неделю прошлого месяца в среднем ежедневно регистрировали примерно 86 000 новых случаев заражения, то в последнюю каждый день начали выявлять около 114 000 новых зараженных. Причиной этому является рост заболеваемости в РФ, Индии и южноамериканских странах.

Однако при этом начал быстро снижаться показатель смертности пациентов от COVID-19. Максимальное значение было зафиксировано 16 апреля – оно составляло 1,35% на 1 миллион человек. Затем он упал почти в два раза, и в настоящее время составляет 0,67%. Всего в мире зафиксировано 6 миллионов 757 тысяч случаев инфицирования коронавирусом.