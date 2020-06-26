В Ливии заявили, что в город Сирт ведётся переброска военных сил России.

Так, сообщается, что на авиабазе Аль-Гирдабие, расположенной поблизости от Сирта, была осуществлена посадка 11 российских военных транспортников типа Ан и Ил. Кроме того, указывается, что туда же были переброшены шесть ЗРПК “Панцирь”, а также наёмники из Сирии.

Кроме того, немногим ранее сообщалось, что на территорию Эш-Шарара вторглись иностранные наёмники, среди которых были и российские. Эш-Шарара, как отмечается, является крупнейшим нефтяным месторождением.

Наёмники совершили попытку начать добычу нефти, что весьма беспокоит ливийскую Национальную нефтяную корпорацию. Как они заявили, им не нужны чужие наёмники на месторождениях, а необходимы силы безопасности, способствующие возобновлению добычи нефти для народа Ливии.