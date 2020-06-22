В Липецкой области в отношении мужчины, который пытался зарезать свою мать, возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошёл в селе Сторожевские Хутора Усманского района. 32-летний мужчина поссорился со своей 52-летней матерью. Конфликт, как сообщается, произошёл на почве личных отношений. Мужчина в итоге вооружился ножом и не менее пяти раз ударил свою мать в различные части тела.

Потерпевшая притворилась мёртвой, и мужчина прекратил наносить ей удары ножом. Он скрылся с места преступления, а потерпевшая, убедившись в его уходе, вызвала “скорую помощь” и правоохранительные органы.

Обвиняемый был задержан, решается вопрос о выборе меры пресечения в его отношении. Ведётся расследование инцидента и установление всех обстоятельств случившегося.