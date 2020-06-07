В управлении МЧС по Ленинградской области отмечают, что новая неделя встретит местных жителей грозами и жарой.

Согласно словам работников службы спасения, ленинградцам следует приготовиться к сильным ливням и грозам, которые пройдут на следующей неделе. Завтра, 8 июня, в некоторых районах скорость ветра достигнет 18 м/с. В восточной части региона при этом температура поднимется до +30 градусов Цельсия.

Во вторник, 9 июня, грозы, порывистый ветер и ливни продолжат досаждать местным жителям в нескольких районах. Температура воздуха при этом на востоке возрастет до +31 градуса. Затем погода должна будет частично нормализоваться.