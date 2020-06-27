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В Ленинградской области маленькая девочка пострадала от укуса змеи.

Инцидент произошёл в деревне Гришкино, куда семья девочки приехала из Санкт-Петербурга отдыхать. Пока взрослые ушли в магазин за покупками, дети остались в машине дожидаться их возвращения.

Однако девочке стало скучно, и она решила выйти из автомобиля. Открыв дверь и поставив ноги на землю, она наступила на змею, которую не заметила при выходе из машины. В итоге, змея укусила ребёнка за стопу.

Пострадавшая побежала к своим родителям и рассказала о произошедшем. Они тут же направились в больницу, и ребёнка поместили в реанимацию. В настоящий момент её состояние оценивается как стабильное.

Как сообщается, по всей видимости, змея является гадюкой – именно их часто видели в этих местах. Сама девочка точно описать змею не смогла.

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