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На интернет-портале правительства Ленинградской области появилось сообщение Александра Дрозденко, главы региона, в котором он поздравил медиков с Днем медработника.

Согласно словам губернатора Ленобласти, врачам удалось продемонстрировать свой невероятный профессионализм и истинное мужество в рамках противодействия коронавирусной инфекции. Несмотря на имеющийся риск, они продолжали выполнять свою работу, находясь в крайне непростых для них условиях.

Дрозденко поблагодарил медсестер, врачей и санитаров за их труд и то внимание, которое они проявили к больным. В своем обращении глава региона пожелал им и их родным счастья и успехов во всех будущих делах.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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