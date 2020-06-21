На интернет-портале правительства Ленинградской области появилось сообщение Александра Дрозденко, главы региона, в котором он поздравил медиков с Днем медработника.

Согласно словам губернатора Ленобласти, врачам удалось продемонстрировать свой невероятный профессионализм и истинное мужество в рамках противодействия коронавирусной инфекции. Несмотря на имеющийся риск, они продолжали выполнять свою работу, находясь в крайне непростых для них условиях.

Дрозденко поблагодарил медсестер, врачей и санитаров за их труд и то внимание, которое они проявили к больным. В своем обращении глава региона пожелал им и их родным счастья и успехов во всех будущих делах.