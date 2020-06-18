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В Ленинградской области из-за непродолжительной болезни, спровоцированной коронавирусом, умерла медсестра Алевтина Михеева.

Как сообщается, она скончалась 16 июня, ей был 61 год, она работала в Тосненской клинической межрайонной больнице. О её смерти 17 июня рассказала пресс-служба медучреждения. Согласно опубликованной информации, Алевтина Михеева в 1991 году пришла в Тосненскую больницу в деревне Нурма и сразу же зарекомендовала себя хорошим работником.

Коллеги Михеевой отметили её душевность, ответственность и порядочность. Как сообщается, она была доброжелательным человеком, ответственно относящимся к своим обязанностям.

Всего в Ленобласти, по неофициальным сведениям, из-за коронавирусной инфекции скончался 51 работник медицинской сферы.

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