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В Красноярске девушка из-за парня подверглась избиению со стороны четверых местных жительниц.

Инцидент произошёл в ночь на 27 июня во дворе на улице Светлова, дом 5. Происходящее попало на видео, на котором можно увидеть лежащую под качелями девушку, и ещё четверых рядом с ней. Потерпевшую несколько раз ударяют по лицу, а потом заявляют, чтобы она больше не появлялась.

Как выяснилось, потерпевшей 21 год, у неё произошёл конфликт с 17-летней малознакомой ей девушкой. Причиной конфликта стал некий молодой человек. Отмечается, что злоумышленница ранее уже была в поле зрения правоохранительных органов.

В настоящее время ведётся установление степени причинённого вреда здоровью потерпевшей. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

В Красноярске четыре девушки избили свою знакомую

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