В Костромской области было зарегистрировано несколько случаев заражения опасными заболеваниями, полученных посредством укуса клеща.

Согласно сообщению регионального Роспотребнадзора, в Островском и Костромском районах было выявлено три случая клещевого вирусного энцефалита. Также зарегистрировано два случая иксодового клещевого боррелиоза в Костроме. Отмечается, что во всех случаях заболевшими являются взрослые.

Всего за прошедшую неделю с укусами клещей было выявлено 600 человек, среди них 161 ребёнок. Подчёркивается, что, по сравнению за тот же период в прошлом году, число укусов снизилось на 44%.

Как напоминает Роспотребнадзор, при выявлении клеща следует обратиться в медучреждение для его удаления, а также пройти обследование на наличие клещевой инфекции.