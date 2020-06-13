читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Костромской области было зарегистрировано несколько случаев заражения опасными заболеваниями, полученных посредством укуса клеща.

Согласно сообщению регионального Роспотребнадзора, в Островском и Костромском районах было выявлено три случая клещевого вирусного энцефалита. Также зарегистрировано два случая иксодового клещевого боррелиоза в Костроме. Отмечается, что во всех случаях заболевшими являются взрослые.

Всего за прошедшую неделю с укусами клещей было выявлено 600 человек, среди них 161 ребёнок. Подчёркивается, что, по сравнению за тот же период в прошлом году, число укусов снизилось на 44%.

Как напоминает Роспотребнадзор, при выявлении клеща следует обратиться в медучреждение для его удаления, а также пройти обследование на наличие клещевой инфекции.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Настя Каменских опубликовала откровенное фото в бикини

Настя Каменских поделилась с поклонниками в Instagram своим новым фото в бикини.… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 12.06.2020
  • читать 1 минуту

Атаковавшие Саракиб турецкие боевики разгромлены переданными Сирии истребителями

В издании Avia.pro сообщают о том, что боевики, поддерживаемые Турцией, попытались взять… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Омский студент пойдёт под суд за комментарий, одобряющий терроризм

В Омске 18-летний ученик техникума обвиняется в публичном оправдании терроризма. Как сообщается,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 12.06.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 13 июня – ясно, до 19 °C | город Мытищи, 13 июня – дождь, до 12 °C | Петропавловск-Камчатский, 13 июня – пасмурно, до 9 °C | Южно-Сахалинск, 13 июня – переменная облачность, до 20 °C | Королев, 13 июня – облачно с прояснениями, до 32 °C | Подольск, 13 июня – дождь, до 11 °C | Армавир, 13 июня – пасмурно, до 24 °C |