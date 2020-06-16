В Коломне из окна дома выпал четырёхлетний ребёнок.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошёл 16 июня на улице Суворова. Ребёнок выпал из окна третьего этажа и был сразу же госпитализирован в местную больницу в реанимационное отделение. Его состояние здоровья оценивается как средней тяжести. В настоящее время решается вопрос о том, чтобы перевести пострадавшего в специализированное медучреждение.

Подробности происшествия и причина, по которой ребёнок выпал из окна, не уточняются.

Как отмечается, в летнее время число инцидентов, связанных с падением детей из окон, увеличивается. В большинстве ситуаций это происходит из-за того, что дети на какое-то время остаются без присмотра родителей.