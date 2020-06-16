В Казани на прошедших выходных произошёл очередной случай порчи общественного имущества.

Так, на бульваре “Фестивальный” несколько недель назад вандалы повредили фонари и урну. В мае не повезло парку “Крылья Советов” – были похищены решетки с фонарей и урна, а также разбиты несколько светильников.

Новый инцидент произошёл на бульваре “Белые цветы”. Злоумышленники острыми предметами изрезали два гамака. Как сообщается, дирекция парков и скверов уже подала заявление в полицию. По факту инцидента организована проверка.

В комментариях жители города предположили, что это дело рук “малолеток, которые чувствуют свою безнаказанность”. Также был задан вопрос, зачем городу тратить огромные суммы на преображение, если народ этого не желает и хочет жить в разрухе.