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В Казани на прошедших выходных произошёл очередной случай порчи общественного имущества.

Так, на бульваре “Фестивальный” несколько недель назад вандалы повредили фонари и урну. В мае не повезло парку “Крылья Советов” – были похищены решетки с фонарей и урна, а также разбиты несколько светильников.

Новый инцидент произошёл на бульваре “Белые цветы”. Злоумышленники острыми предметами изрезали два гамака. Как сообщается, дирекция парков и скверов уже подала заявление в полицию. По факту инцидента организована проверка.

В комментариях жители города предположили, что это дело рук “малолеток, которые чувствуют свою безнаказанность”. Также был задан вопрос, зачем городу тратить огромные суммы на преображение, если народ этого не желает и хочет жить в разрухе.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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