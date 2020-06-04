Представители управления СКР по Удмуртской Республике сообщили о том, что в региональной столице на глазах у матери похитили 5-летнюю девочку.

Согласно имеющимся данным, это происшествие случилось в понедельник примерно в пять часов дня по местному времени на улице Подлесная. Злоумышленник посадил девочку в машину, когда она переходила дорогу вместе с мамой. В рамках оперативно-розыскных действий следователи выяснили, что похитителем является биологический отец ребенка.

По предварительным сведениям, причиной этого инцидента стал конфликт между родителями касательно места жительства ребенка. Правоохранители возбудили уголовное дело. Следователи в настоящее время опрашивают свидетелей и ведут поиски девочки.