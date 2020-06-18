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В Ижевске 49-летнему местному жителю был вынесен приговор за удержание и изнасилование женщины.

Инцидент произошёл в июле 2019 года в Октябрьском районе. Как сообщается, обвиняемый встретил женщину на остановке. Он начал с ней разговаривать и сообщил, что работает на строительном объекте, после чего предложил показать ей своё место работы для того, чтобы она поинтересовалась вакансиями для себя.

Однако мужчина привел её в заброшенный дом, где в последнее время жил сам. Он запер дверь и заставил женщину выпить алкоголь, после чего начал её бить и насиловать. Также он угрожал ей убийством.

Продолжалось это в течение двух дней, после того женщина сумела сбежать в то время, когда насильник находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В итоге, решением суда мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

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