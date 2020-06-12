В Ираке было обнаружено “кладбище” американских танков “Абрамс”.

Отмечается, что ранее в США называли эти танки практически непобедимыми. Однако фотография, на которой запечатлены десятки разрушенных танков в Ираке, демонстрирует, что непобедимость “Абрамсов” значительно преувеличена.

На опубликованных кадрах можно заметить, что у танков повреждены шасси или имеются подпалины на корпусе, что указывает на атаку противника. Предполагается, что они могли пострадать от рук таких террористических организаций, запрещённых в России, как “Исламское государство” или “Хезболла”, или других проиранских группировок.

Также отмечается, что, в любом случае, у данных группировок на вооружении имеются лишь противотанковые ракетные комплексы, что говорит о том, что повредить “Абрамсы” не так уж и сложно.