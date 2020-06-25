В Германии между дальнобойщиками из Польши и Украины произошла драка.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошёл 22 июня на автостоянке Фюрхольцен Ост. Как сообщается, двое дальнобойщиков из Украины, 47-ми и 60-ти лет, сидели на скамейке. К ним подошёл их коллега из Польши, который был пьян. Он захотел выпить с коллегами из Украины алкоголя, но они отказались от предложения.

Разозлившись, поляк принялся избивать их железным прутом. К нему на помощь поспешил его соотечественник. Украинцы пытались скрыть в своих машинах, но безуспешно.

В итоге, пострадавшие были госпитализированы, состояние одного из них оценивается как тяжёлое. Польские дальнобойщики были задержаны, по факту инцидента проводится проверка.