читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Германии между дальнобойщиками из Польши и Украины произошла драка.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошёл 22 июня на автостоянке Фюрхольцен Ост. Как сообщается, двое дальнобойщиков из Украины, 47-ми и 60-ти лет, сидели на скамейке. К ним подошёл их коллега из Польши, который был пьян. Он захотел выпить с коллегами из Украины алкоголя, но они отказались от предложения.

Разозлившись, поляк принялся избивать их железным прутом. К нему на помощь поспешил его соотечественник. Украинцы пытались скрыть в своих машинах, но безуспешно.

В итоге, пострадавшие были госпитализированы, состояние одного из них оценивается как тяжёлое. Польские дальнобойщики были задержаны, по факту инцидента проводится проверка.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

В Самаре состоялся военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

В Приволжском округе парад в честь 75-летия Победы, проводимый в этом году… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 25.06.2020
  • читать 1 минуту

Юлия Высоцкая порадовала поклонников снимками в коротких шортах

Актриса Юлия Высоцкая на своей странице в Instagram опубликовала серию фотографий в… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 23.06.2020
  • читать 1 минуту

Житель Ленобласти приковал 10-летнего сына цепью к батарее

В Ленинградской области местный житель приковал своего 10-летнего сына цепью к батарее.… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 23.06.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 25 июня – облачно с прояснениями, до 25 °C | город Мытищи, 25 июня – облачно с прояснениями, до 22 °C | Петропавловск-Камчатский, 25 июня – небольшой дождь, до 22 °C | Южно-Сахалинск, 25 июня – небольшой дождь, до 10 °C | Королев, 25 июня – ясно, до 25 °C | Подольск, 25 июня – переменная облачность, до 23 °C | Армавир, 25 июня – облачно с прояснениями, до 24 °C |