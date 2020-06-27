В Крыму на территории городского пляжа Евпатории утонула семилетняя девочка.

Инцидент произошёл днём 26 июня. Согласно имеющейся информации, две сестры, 11-ти и 7-ми лет, пошли на пляж купаться вместе со своими друзьями. Отмечается, что пляж был закрыт для посещения, о чём сообщали соответствующие таблички, установленные на его территории.

Купаясь поблизости от берега, девочка захлебнулась и начала тонуть. Её друзья начали звать на помощь, их заметил рабочий, занимающийся подготовительными работами. Он вызвал спасательные службы, а также пытался оказать помощь самостоятельно, однако безуспешно.

Отмечается, что погибшая девочка находилась в благополучной семье, которая не состояла на учёте.