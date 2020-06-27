читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Вологодской области девятилетняя девочка погибла на территории заброшенного карьера.

Инцидент произошёл 26 июня в деревне Еляхино Череповецкого района. Согласно имеющейся информации, вечером дети играли в заброшенном карьере. В какой-то момент грунт рухнул прямо на девочку и завалил её.

Остальные дети позвали на помощь взрослых, которые вскоре откопали ребёнка. На место инцидента была вызвана “скорая помощь”, которая пыталась реанимировать девочку, но безуспешно. В настоящее время назначена экспертиза для установления точной причины смерти ребёнка. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.

Отмечается, что в деревне девочка находилась в гостях у своей бабушки.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Российский «Тайфун» выиграл в «гонке» с американским броневиком в Сирии

В соцсети «Твиттер» появился непродолжительный ролик, где можно увидеть, как российский «Тайфун»… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Адмирал США заявил об угрозе со стороны российских подлодок в Средиземном море

Джеймс Фогго, командующий ВМС США, выразил опасение из-за российских подводных лодок, находящихся… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 27.06.2020
  • читать 1 минуту

Телеведущий Константин Ивлев официально развёлся с женой

Телеведущий Константин Ивлев официально завершил развод с женой Марией. Как отмечается, он… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 26.06.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 27 июня – ясно, до 24 °C | город Мытищи, 27 июня – ясно, до 28 °C | Петропавловск-Камчатский, 27 июня – облачно с прояснениями, до 21 °C | Южно-Сахалинск, 27 июня – небольшой дождь, до 13 °C | Королев, 27 июня – ясно, до 26 °C | Подольск, 27 июня – небольшой дождь, до 27 °C | Армавир, 27 июня – ясно, до 24 °C |