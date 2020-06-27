В Вологодской области девятилетняя девочка погибла на территории заброшенного карьера.

Инцидент произошёл 26 июня в деревне Еляхино Череповецкого района. Согласно имеющейся информации, вечером дети играли в заброшенном карьере. В какой-то момент грунт рухнул прямо на девочку и завалил её.

Остальные дети позвали на помощь взрослых, которые вскоре откопали ребёнка. На место инцидента была вызвана “скорая помощь”, которая пыталась реанимировать девочку, но безуспешно. В настоящее время назначена экспертиза для установления точной причины смерти ребёнка. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.

Отмечается, что в деревне девочка находилась в гостях у своей бабушки.