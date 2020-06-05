В Чебоксарах 34-летний бывший сотрудник полиции из Казани был условно осуждён за изнасилование.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошёл в ноябре 2019 года, когда мужчина приехал в Чебоксары к своему другу. Тот, как отмечается, проживал в общежитии. Приятели отметили встречу за принятием алкогольных напитков.

В это время они предложили 49-летней соседке убрать у них в комнате, заплатив за это деньги. Женщина согласилась, и вымыла в комнате полы, после чего мужчины позвали её за стол. Спустя некоторое время она направилась домой, однако полицейский догнал её.

Злоумышленник ворвался в комнату к женщине, ударил её по лицу и изнасиловал. Его вина была доказала после проведения необходимых экспертиз.

Полицейский был уволен со своей службы, также, решением суда, его приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно.