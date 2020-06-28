В Брянске погибла трёхлетняя девочка, выпавшая из окна многоэтажного дома.

Инцидент, как сообщает Брянское управление следственного комитета, произошёл днём 28 июня в Фокинском районе. Согласно имеющейся информации, девочка, оставленная на некоторое время без присмотра, выпала из окна восьмого этажа. По словам брата девочки, она выдавила из окна москитную сетку.

От полученных травм ребёнок скончался на месте происшествия. Отмечается, что следователи уже совершили осмотр места инцидента, а также провели допрос родителей погибшей девочки и других родственников. Были назначены необходимые экспертизы, продолжается установление всех обстоятельств трагедии.

Также было возбуждено уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности.