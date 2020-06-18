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В Биробиджане бездомная собака принесла на одну из автозаправок упаковку с патронами.

Как сообщается, инцидент произошёл утром 17 июня. Женщина, работающая на заправочной станции, отправилась кормить собаку и обнаружила погрызенный сверток с патронами. Предположительно, сверток был принесён именно собакой, проживающей на автозаправке.

Всего, как сообщается, в свёртке было 60 патронов калибра 7,62. Отмечается, что такие патроны применяются в автомате Калашникова и винтовке Драгунова, а также в пулемёте Шпагина. Но для того, чтобы более точно определить их принадлежность, необходимо знать ещё и длину гильзы.

В настоящее время по факту обнаружения находки организована проверка, боеприпасы были отправлены на экспертизу.

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