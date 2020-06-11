В Брянске произошло очередное столкновение автомобилей, есть пострадавшие.

Инцидент произошёл 11 июня в Бежицком районе города, на пересечении улиц Петровской и Кромской. Согласно имеющейся информации, столкнулись автомобили Nissan и Volkswagen. В результате столкновения автомобили получили серьёзные повреждения, одна из машин оказалась в кювете.

По словам очевидцев, в результате аварии пострадали два человека. Степень полученных ими травм в настоящее время неизвестна, как отмечается, их осматривали врачи прибывшей “скорой помощи”.

На места инцидента работают сотрудники правоохранительных органов, а также спасатели. Ведётся установление всех обстоятельств произошедшего. Официальной информации об аварии не поступало.