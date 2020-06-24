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В Башкирии утонул 11-летний мальчик. Как отмечается, это уже четвёртый ребёнок, который утонул в текущем году.

Инцидент произошёл 23 июня в Шаранском районе около села Наратасты. Согласно имеющейся информации, мальчик купался вместе с друзьями, но в какой-то момент слишком далеко отплыл от берега – на несколько десятков метров. У него, по всей видимости, закончились силы, и мальчик начал тонуть.

На берегу находились рыбаки, которые заметили тонущего ребёнка и тут же бросились ему на помощь. Однако они не успели вовремя до него добраться. Для того, чтобы достать со дна тело погибшего, пришлось вызывать спасателей аварийно-спасательной службы ГК ЧС.

По факту инцидента в настоящее время продолжается расследование.

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