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Палеонтологи из Австралии обнаружили древние кости, принадлежащие гигантскому вомбату.

Найти их удалось в озере Пинпа ещё в 1970 году, но долгое время не выходило выяснить, к какому животному они относятся. Принадлежность была установлена лишь недавно.

Животное, которому принадлежат кости, назвали Mukupirna, что можно перевести дословно как “большие кости”. Отмечается, что гигантский вомбат жил на этой территории около 25-ти миллионов лет назад, и являлся одним из наиболее крупных животных для своего времени. Его исчезновение, связано, скорее всего, с изменениями в природе Австралии.

Так, он был заметно больше современных вомбатов. Как сообщается, гигантский вомбат был размером с чёрного медведя, и весил около 150 килограмм. Предполагается, что пищу он себе добывал, выкапывая её из-под земли.

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