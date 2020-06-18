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В Архангельской области было возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который поджёг своего знакомого.

Инцидент произошёл 12 июня в селе Шангалы. Как сообщается, обвиняемый и его жертва употребляли алкогольные напитки вместе с другими друзьями. Потерпевший выпил слишком много, и принялся оскорблять окружающих. В итоге его избили, а затем облили бензином.

После этого обвиняемый поджёг его одежду. Один из присутствующих вызвал медиков, которые госпитализировали пострадавшего. Его состояние оценивается как тяжёлое, решает вопрос о переводе его в ожоговый центр.

Во время допроса обвиняемый свою вину не признал. Он признался в поджоге одежды пострадавшего, однако, по его словам, убивать его не собирался. В настоящее время продолжается расследование инцидента.

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