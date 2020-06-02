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В Алтайском крае за прошедшие сутки было выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Таким образом, общее число заражённых на 2 июня составляет 1 985 пациентов, из них у 1 294 человек – бессимптомное течение инфекции. Также отмечается, что новых случаев смертей из-за коронавируса не зарегистрировано.

Кроме того, сообщается, что у 50 пациентов коронавирус протекает в тяжёлой форме, к аппаратам ИВЛ подключены 14 человек.

За последние сутки вылечились 26 человек, они были выписаны из госпиталей по коронавирусу. За всё время эпидемии выздоровевших 815 пациентов. Всего было обследовано 105 242 жителей области. В настоящее время 3 266 местных жителей находятся под медицинским наблюдением.

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