Учёные провели исследование, в котором попытались определить, как коронавирусная инфекция действует на детей.

Всего было обследовано 7 780 детей в период с 24 января по 14 мая. Как было выяснено, примерно у 19% детей заболевание коронавирусом протекает без каких-либо симптомов. При этом у них до 41% снизилось количество лимфоцитов в крови. У тех же, у кого был системный воспалительный процесс, число лимфоцитов снизилось и вовсе до 11%, что говорит о серьёзном снижении иммунитета.

У 21% переболевших детей обнаружились следы повреждения лёгких. Примерно 5,6% детей также имели сопутствующие инфекционные заболевания.

Среди обследованных детей коронавирус стал причиной смерти семи юных пациентов. 3,3% детей поступили в реанимацию с тяжёлым состоянием здоровья. 42 пациентам потребовалась искусственная вентиляция лёгких.

В итоге, учёные пришли к выводу, что организм детей более устойчив к коронавирусу из-за особенностей иммунной системы.