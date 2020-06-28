Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Теги
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Учёные провели исследование, в котором попытались определить, как коронавирусная инфекция действует на детей.

Всего было обследовано 7 780 детей в период с 24 января по 14 мая. Как было выяснено, примерно у 19% детей заболевание коронавирусом протекает без каких-либо симптомов. При этом у них до 41% снизилось количество лимфоцитов в крови. У тех же, у кого был системный воспалительный процесс, число лимфоцитов снизилось и вовсе до 11%, что говорит о серьёзном снижении иммунитета.

У 21% переболевших детей обнаружились следы повреждения лёгких. Примерно 5,6% детей также имели сопутствующие инфекционные заболевания.

Среди обследованных детей коронавирус стал причиной смерти семи юных пациентов. 3,3% детей поступили в реанимацию с тяжёлым состоянием здоровья. 42 пациентам потребовалась искусственная вентиляция лёгких.

В итоге, учёные пришли к выводу, что организм детей более устойчив к коронавирусу из-за особенностей иммунной системы.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

На Украине уточнили принадлежность российских МиГ-29 в Ливии

Украинское издание Defense Express сообщило о принадлежности и типе истребителей МиГ-29, которые,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 27.06.2020
  • читать 1 минуту

Электроника американских истребителей F-22 и F-35 уязвима для российских средств РЭБ

Истребители F-22 и F-35, созданные в США с применением «стелс»-технологий, имеют уязвимость… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Опубликованы последствия противостояния израильских F-16 с российскими С-300 и «Панцирь-С»

Опубликованы фотографии, демонстрирующие последствия состоявшегося недавно противостояния между российскими средствами ПВО и… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 28 июня – переменная облачность, до 21 °C | город Мытищи, 28 июня – небольшой дождь, до 26 °C | Петропавловск-Камчатский, 28 июня – облачно с прояснениями, до 21 °C | Южно-Сахалинск, 28 июня – облачно с прояснениями, до 12 °C | Королев, 28 июня – ясно, до 29 °C | Подольск, 28 июня – небольшая облачность, до 26 °C | Армавир, 28 июня – ясно, до 25 °C |