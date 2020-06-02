Специалисты Аризонского университета в ходе эксперимента проверили, приходят ли собаки на помощь своему хозяину.

Было задействовано 60 домашних собак. Их хозяева были заперты в ящики и звали на помощь, не обращаясь при этом к собакам по кличкам. Затем собаки должны были достать из этого же ящика еду. Кроме того, они должны были освободить хозяина, даже если он не кричал и просто читал журнал.

В итоге 20 собак спасли хозяина, звавшего на помощь, 19-ти удалось достать еду, и 16 собак открыли ящик, когда хозяин вёл себя спокойно. По мнению учёных, собаки чувствовали стресс, испытываемый хозяином, и пытались открыть ящик, чтобы ему помочь.

Также учёные объяснили, что собаки, которые не смогли выполнить задание, всё равно пытались оказать хозяину помощь, просто не знали как. В целом, специалисты пришли к выводу, что собаки готовы помогать своим оказавшимся в беде хозяевам.