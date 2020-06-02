Учёные обнаружили самого глубоководного осьминога

Учёные сняли на камеру осьминога, живущего на глубине в семь километров.

Как сообщается, специалисты установили в Индийском океане на дне Зондского желоба камеру, снимающую морских животных. Наибольшая глубина в этом месте составляет 7 290 метров.

Осьминог, попавший на камеру, принадлежит роду Grimpoteuthis, также его прозвали “Дамбо” из-за плавников нестандартной формы, похожих на уши слова из одноимённого мультфильма. Ранее предполагалось, что этот род осьминогов живот на глубине на две тысячи метров выше, чем он был заснят.

Теперь же ясно, что и на большей глубине осьминог превосходно себя чувствует. Один осьминог попал на фото на глубине в 5 760 метров, второй – на 6 987 метров. Да этого головоногие моллюски были запечатлены на максимальной глубине в 5 145 метров.