В ледяном слое Тибета международной группой учёных было найдено 28 ранее неизвестных вирусов.

Вирусы были обнаружены в образцах керна, которые был собран ещё в 2015 году в ледяных слоях Гулия в горах Кунлун. Работа над очисткой образцов от загрязнений заняла некоторое время. Как сообщается, всего были найдено не менее 33 вирусов, их них большая часть оказалась ранее неизвестными.

Специалисты выражают опасение, что из-за глобального потепления и таяния ледников эти вирусы могут высвободиться. На данный момент нет возможности оценить опасность вирусов, долгое время скрывающихся в ледниках. Из-за того, что у человечества нет к нему иммунитета и лекарств, могут произойти вспышки эпидемий неизученных болезней. По мнению учёных, подобное развитие событий игнорировать нельзя.