Специалисты выяснили пользу совместного сна для супругов.

В исследовании участвовало 12 супружеских пар. Во время сна они были подключёны к комплексам полисомнографии. Аппараты получали информацию о ряде параметров, в том числе сведения о работе мозговых волн, сердечной деятельности, и других. Ещё добровольцы сообщили о том, насколько глубоки их чувству друг к другу, и как давно они находятся в отношениях.

Обнаружилось, что фаза долгого сна у спящих вместе супругов имеет большую продолжительность и реже нарушается по сравнению с теми, кто предпочитает спать в одиночестве. Кроме того, у них синхронизируются схемы сна. Причём эта синхронизация зависит от глубины отношений в паре.

Фаза быстрого сна, как отмечается, связана с яркими сновидениями, социальным взаимодействием, памятью, эмоциями, и другими важными параметрами.