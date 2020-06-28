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Специалисты выяснили пользу совместного сна для супругов.

В исследовании участвовало 12 супружеских пар. Во время сна они были подключёны к комплексам полисомнографии. Аппараты получали информацию о ряде параметров, в том числе сведения о работе мозговых волн, сердечной деятельности, и других. Ещё добровольцы сообщили о том, насколько глубоки их чувству друг к другу, и как давно они находятся в отношениях.

Обнаружилось, что фаза долгого сна у спящих вместе супругов имеет большую продолжительность и реже нарушается по сравнению с теми, кто предпочитает спать в одиночестве. Кроме того, у них синхронизируются схемы сна. Причём эта синхронизация зависит от глубины отношений в паре.

Фаза быстрого сна, как отмечается, связана с яркими сновидениями, социальным взаимодействием, памятью, эмоциями, и другими важными параметрами.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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