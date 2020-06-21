В арабском интернет-издании Al-Ain, сославшемся на исследование ученого Паоло Тагалогина, сообщили о том, что конец света должен будет наступить уже сегодня, 21 июня.

Специалист изучил расчеты предыдущей даты конца света и нашел ошибку, что позволило ему определить новый день апокалипсиса. Согласно его словам, из-за перехода от юлианского к грегорианскому календарю была допущена ошибка, равная одиннадцати дням в год. В результате человечество технически все еще находится в 2012 году.

Таким образом, если Тагалогин правильно провел расчеты, то по календарю мая именно сегодня должен будет произойти конец света. Впрочем, большинство пользователей не поверили в данное сообщение. Лишь некоторые посчитали, что ученый говорит правду.