Генетики смогли доказать, что редактирование гена человеческих эмбрионов несет в себе большую опасность.

В ходе проведения соответствующего исследования специалисты обнаружили значительные делекции ДНК. Во время экспериментов ими был изменен ген типа CRISPR-Cas9. При этом они задействовали стандартный способ проведения процедуры. В итоге эксперты зафиксировали существенные изменения во всем геноме.

Проведенные опыты продемонстрировали, что используемый метод не позволяет фиксировать генные мутации, которые происходят вдалеке от выбранной цели. Их пропуск в дальнейшем может привести к необратимым последствиям для эмбриона.