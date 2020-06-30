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Генетики смогли доказать, что редактирование гена человеческих эмбрионов несет в себе большую опасность.

В ходе проведения соответствующего исследования специалисты обнаружили значительные делекции ДНК. Во время экспериментов ими был изменен ген типа CRISPR-Cas9. При этом они задействовали стандартный способ проведения процедуры. В итоге эксперты зафиксировали существенные изменения во всем геноме.

Проведенные опыты продемонстрировали, что используемый метод не позволяет фиксировать генные мутации, которые происходят вдалеке от выбранной цели. Их пропуск в дальнейшем может привести к необратимым последствиям для эмбриона.

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