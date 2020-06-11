Жительницу Твери обвиняют в жестоком убийстве пенсионера. Она подожгла его, пока он лежал на диване. Дело было передано в суд.

Согласно версии следователей, данный инцидент произошел в мае 2019 года. 49-летняя обвиняемая распивала алкогольные напитки вместе с собутыльниками, находясь в одном из помещений коммунальной квартиры. Неподалеку от нее лежал пожилой мужчина с переломом лодыжки.

Женщина пригласила пенсионера выпить с ними, однако тот отказался. Это привело ее в ярость, поэтому она облила мужчину воспламеняющейся жидкостью и подожгла его. Потерпевший получил сильные ожоги и умер в медицинском учреждении.