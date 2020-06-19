Медсестра из Тулы Надежда Жукова, ставшая известной после появления на работе в прозрачном защитном костюме и спортивном белье, стала моделью.

Как сообщается, Надежда работает в больнице, которая занимается лечением пациентов с коронавирусной инфекцией. В защитном костюме очень жарко, и женщина надела под него спортивные топ и шорты. Однако костюм заметно просвечивал, что привлекло внимание пациентов, сфотографировавших Надежду. Фото было опубликовано в Сети и заинтересовало как российских, так и международных СМИ.

В итоге, Надежде было сделано замечание за несоблюдение требований к медицинской одежде. А недавно её пригласили стать лицом спортивного бренда Zasport. Она уже приняла участие в фотосессии, снявшись в одежде для фитнеса. Также отмечается, что она не собирается отказываться от помощи людям.