В управлении СК РФ по Белгородской области заявили о нахождении тел женщины и мужчины в одном из жилых зданий областного центра.

Эта страшная находка была сделана вчера, 29 июня, во время поисков молодой пары, которая недавно бесследно пропала. 34-летнего мужчину и 30-летнюю женщину нашли в квартире высотного жилого здания, находящегося на Харьковской горе. Во время осмотра тел работники правоохранительных органов обнаружили следы насильственной смерти.

На текущий момент времени следователи и криминалисты осуществляют осмотр квартиры и пытаются установить все обстоятельства случившегося. Они также ищут лица, которые могут быть причастны к совершению этого преступления.