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В одном из жилых зданий города Нефтекамск сотрудники правоохранительных органов обнаружили тела матери и сына, пролежавшие в квартире больше месяца.

Согласно словам сотрудников полиции, 22 июня в вечерние часы они получили сообщение о том, что жильцы одного из многоквартирных домов почувствовали неприятный запах, шедший из закрытой квартиры. Приехавшие на место инцидента правоохранители нашли в запертом помещении трупы 66-летней женщины и 33-летнего мужчины.

По факту случившегося начата проверка. Согласно предварительной информации, умершие приходились друг другу родственниками. Соседи отмечают, что мать редко выходила из дома, а ее сын был безработным и страдал от туберкулеза.

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