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В СМИ некоторое время назад появилась информация о том, что режиссёр Армен Джигарханян был госпитализирован в критическом состоянии.

Сын режиссёра Степан Джигарханян рассказал о состоянии здоровья своего отца. Как он отметил, меры ограничений, введённых из-за коронавируса, не позволяют ему лично встретиться с отцом, но общается он с ним регулярно. К тому же его постоянно держит в курсе состоянии здоровья отца близкий друг семьи Артур Сагомонян.

Отмечается, что режиссёр действительно находится в лечебном учреждении, но уже готовится к выписке. Вернуться домой он должен уже в конце этой недели. Со здоровьем у него всё в порядке, он проходит плановое обследование организма и поддерживающую терапию. Также Степан заявил, что частые визиты его отца в больницу – нормальное явление, так как ему 85 лет.

Сейчас с Джигарханяном находится его первая супруга Татьяна Власова, приехавшая из США после начала пандемии коронавируса.

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