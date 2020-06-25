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Суд рассказал о прозвище Илона Маска, полученное им от Эмбер Херд ещё в то время, когда она была в браке с Джонни Депппом.

Выяснить это удалось при помощи корреспонденции, которую предоставили Херд и Маск. Так, как сообщается, в телефонных контактах актрисы Илон Маск был записан как “Rocketman” – “человек-ракета”.

В своём сообщении Маску Херд говорит о том, что планирует разводиться, а Маск в ответ предлагает актрисе нанять охрану. Подобное предложение было озвучено из-за того, что до этого Эмбер жаловалась на применение к ней насилия со стороны Деппа.

Это сообщение датируется 22 мая 2016 года – оно было отправлено спустя день после произошедшего серьёзного конфликта между Эмбер и Деппом, о котором сообщала актриса.

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