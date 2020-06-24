В Австрии между Москвой и Вашингтоном была принята договоренность о создании трёх рабочих групп для дальнейшего взаимодействия стран. Об этом сообщило издание “Коммерсант” со ссылкой на собственный источник.

Встреча России и США состоялось 22 июня в Вене. Как отмечается, первая группа будет решать вопросы милитаризации космического пространства, и всем, что касается этой сферы. Вторая группа предназначена для решения вопросов, связанных с концепцией ядерного оружия вне зависимости от категории.

Третья группа будет решать наиболее сложные вопросы – транспарентности и верификации. Отмечается, что у стран весьма существенные расхождения в подходах к этой проблеме.

Россия считает, что в США согласятся с продлением Договора по сокращению и ограничению стратегических и наступательных вооружений. Этот договор, как отмечается, истекает уже в следующем году. Однако США требует включить в договор и Китай, чего Пекин совершенно не желает.